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7 марта в Сеуле открылась внеочередная сессия Национального собрания РК. В её повестке принятие законопроектов, которые касаются повышения прозрачности бухгалтерского учёта в частных детских садах, улучшения качества медицинских услуг, гибкого рабочего графика, системы парламентских выборов и других актуальных проблем. Правящие силы и оппозиция по-разному оценивают важность законопроектов, поэтому ожидаются сложности в рассмотрении и принятии законопроектов о детских садах и о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. 11 марта начнутся выступления представителей фракций. С 19 по 22 марта депутаты заслушают отчёты глав правительственных учреждений по вопросам экономики, внешней политики, воссоединения, безопасности, образования и социального обеспечения. Пленарные заседания запланированы на 28 марта и 5 апреля.