Продление гибкого рабочего графика до шести месяцев не утверждено

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Трёхсторонняя переговорная группа, состоящая из представителей правительства, работодателей и рабочих, которая согласилась в феврале пересмотреть действие гибкого рабочего времени, продлив его с трёх до шести месяцев, не смогла утвердить достигнутую договорённость. Комитет по вопросам труда, экономики и общества при президенте, который играет роль платформы для диалога с обществом, не смог поставить данный вопрос на голосование из-за отсутствия кворума. Три представителя рабочих, которые защищают интересы молодёжи, женщин и временных работников, не явились на заседание, объяснив своё отсутствие тем, что их фактически отстранили от обсуждения изменений. На заседании первоначально планировал присутствовать президент страны Мун Чжэ Ин, но затем он отменил данное решение. Ещё одна попытка проголосовать за продление срока действия гибкого графика работы будет предпринята 11 марта, после того, как отсутствующих попытаются убедить в необходимости принять участие в заседании комиссии.