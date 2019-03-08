Американские эксперты считают преждевременным делать выводы об активности на полигоне Сохэ

Photo : YONHAP News

Американские эксперты считают преждевременными выводы о том, что признаки восстановления ракетного полигона Сохэ в районе Тончхан-ни на северо-западе КНДР свидетельствуют о намерении Пхеньяна прервать переговорный процесса с Вашингтоном. 7 марта бывший посол США в РК Александр Вершбоу принял участие в дебатах, организованных Центром стратегических и международных исследований (CSIS). Он заявил, что в настоящий момент не до конца ясно, насколько серьёзна ситуация, и не совсем понятно, обусловлена ли активность на полигоне стремлением Севера выразить разочарование результатами северокорейско-американского саммита в Ханое. По его словам, нет признаков того, что Пхеньян пытается сорвать переговорный процесс, и рано делать какие-либо выводы. Ведущий специалист Центра стратегических и международных исследований Сью Ми Терри (Sue Mi Terry) согласилась с позицией Александра Вершбоу. По её мнению, Север не возвращается к провокационной политике.