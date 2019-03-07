38 North: Снимки полигона Сохэ подтверждают, что он возобновил работу

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Американский интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике, представил дополнительные спутниковые снимки ракетного полигона Сохэ на северо-западе КНДР. На них видно, что подъёмный кран, который был виден на снимке от 2 марта, демонтирован. Возле стартовой площадки убран мусор, а возле стартовой башни видны несколько машин. На испытательном полигоне обнаружены установка дополнительного покрытия, а также признаки восстановления верхней конструкции. В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) отмечают восстановление важных механизмов испытательного полигона и стартовой площадки. Это говорит о том, что Север возобновил штатную работу этого объекта. Аналитик центра Виктор Чха заявил, что активность на полигоне Сохэ является посланием Севера Дональду Трампу о безрезультативности второго саммита в Ханое. В докладе центра говорится, что процессы на данном полигоне показывают, насколько быстро Север может отменить ранее принятые меры по денуклеаризации.