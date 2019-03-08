Ли До Хун: США готовы продолжить переговоры с КНДР

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Спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун вернулся 8 марта из двухдневной поездки в США. В ходе встречи с журналистами в аэропорту Инчхон он заявил, что США готовы к продолжению переговоров с КНДР. Как отметил Ли До Хун, американская сторона придерживается позиции о том, что саммит в Ханое был продуктивным и конструктивным. 6 марта он встретился со своим американским коллегой Стивеном Бигэном, обсудив результаты второго саммита КНДР и США и направления дальнейших действий. На вопрос журналистов о том, получил ли он в Вашингтоне послание для Севера, Ли До Хун дал отрицательный ответ.