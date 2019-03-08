В мире сократилось число миллиардеров

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Численность долларовых миллиардеров составляет во всём мире 2.153 человека, что на 55 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Forbes, представив ежегодный рейтинг. Их общее состояние оценивается в 87 трлн долларов, что на 400 млрд долларов меньше. В рейтинг включены 40 южнокорейцев, что на 5 человек меньше, чем в прошлом году. Председатель Samsung Group Ли Гон Хи 11 лет подряд занимает первое место с показателем 16,9 млрд долларов. На втором месте глава CELL TRION Со Чжон Чжин – 8,1 млрд долларов. Третью позицию в списке занимает вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён – 6,9 млрд долларов. За ним следует глава NXC Ким Чжон Чжу – 6,5 млрд долларов. Больше всего миллиардеров проживают в США – 607 человек. На втором месте Китай, включая Гонконг, - 395. На третьей позиции Германия – 114. Далее следуют Индия – 106 и Россия - 98 миллиардеров.