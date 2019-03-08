Январский профицит платёжного баланса РК - самый низкий с апреля прошлого года

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Южнокорейский платёжный баланс остаётся профицитным 81 месяц подряд. Однако сам профицит составил 2 млрд 770 млн долларов, что является минимальной отметкой за последние 9 месяцев, сообщили в пятницу в Банке Кореи. Значительное влияние на уменьшение профицита оказала ситуация с товарным балансом. Его профицит составил 5 млрд 610 млн долларов - самый низкий показатель с февраля прошлого года. Экспорт в январе сократился на 5,4% в годовом исчислении, составив 49 млрд 380 млн долларов. Снижение объясняется снижением цен на ряд наименований ключевых экспортных товаров. Экспорт полупроводников сократился на 22,6%, а нефтепродуктов на 4,6%. Импорт снизился на 2%, составив 43 млрд 770 млн долларов.