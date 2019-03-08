Президент РК Мун Чжэ Ин произвёл перестановки в кабинете министров

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8 марта президент РК Мун Чжэ Ин провёл масштабные перестановки в кабинете министров, назначив новых глав семи правительственных ведомств. На пост министра по делам воссоединения вместо Чо Мён Гюна назначен 55-летний Ким Ён Чхоль, директор Института национального воссоединения. Профессор Корейского института передовой науки и технологий (KAIST) Чо Дон Хо заменит Ю Ён Мина на посту министра науки и информационно-коммуникационных технологий. Профессор Пак Ян У из университета Чунан назначен министром культуры, спорта и туризма вместо То Чжон Хвана. Бывший замминистра сухопутных территорий и транспорта Чхве Чжон Хо назначен главой министерства вместо Ким Хён Ми. Профессор Международного морского университета Мун Сон Хёк назначен министром морского и рыбного хозяйства вместо Ким Ён Чхуна. Депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Чин Ён заменит Ким Бу Гёма на посту министра административного управления и безопасности. Министерство по делам малого, среднего и венчурного бизнеса возглавит депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Ён Сон.