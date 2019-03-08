РК и Франция могут увеличить количество двусторонних авиарейсов

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В Париже представители РК и Франции ведут переговоры по увеличению авиарейсов между двумя странами. Обсуждение началось 7 марта. В настоящий момент на этом маршруте работает Korean Air – 7-8 рейсов, Asiana Airlines – 5 рейсов и Air France – 7 рейсов в неделю. В летний период спрос на авиаперевозки между Инчхоном и Парижем возрастают. С мая по октябрь загруженность рейсов составляет 90%, что является очень высоким показателем. Переговоры по вопросу увеличения трафика в этом направлении начались в июне 2016 года. Предыдущая встреча проходила в сентябре 2017 года. Но она закончилась безрезультатно из-за несогласия французской стороны. Предложение об увеличении количества рейсов в октябре прошлого года озвучил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе государственного визита в Париж. Тогда стороны решили продолжить соответствующее обсуждение. Поэтому ожидается, что им удастся договориться. В этом случае за право на осуществление дополнительных рейсов поборются Korean Air и Asiana Airlines.