В РК услуги CarPool решено предоставлять в определённое время

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Рабочая группа по разрешению общественного спора вокруг услуги CarPool достигла договорённости. Данная услуга подразумевает использование частного автомобиля для того, чтобы по дороге на работу или домой за деньги подвозить людей, которые двигаются по тому же маршруту, что и водитель. Эта идея была хорошо встречена общественностью, но вызвала протесты таксистов. По итогам переговоров 7 марта председатель рабочей группы, депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Чо Хён Хи провёл пресс-конференцию. Он заявил, что сторонам удалось достичь договорённости, которая не может устроить всех, но является показателем взаимных уступок. Речь идёт об ограничении времени предоставления услуг CarPool с 7 до 9 часов утра и с 6 до 8 часов вечера в будние дни, когда граждане едут на работу и возвращаются домой. Выходных дней это не касается. Также решено принять меры по улучшению условий труда таксистов, работающих на зарплату.