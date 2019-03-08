Samsung Electronics может уступить Intel первенство на рынке полупроводников

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В этом году южнокорейская компания Samsung Electronics может уступить американскому производителю Intel лидерство на мировом рынке полупроводников. Такой прогноз представлен в докладе американской консалтинговой компании IC Insights. В частности, указывается, что в этом году общие продажи на профильном мировом рынке снизятся на 7%, составив 468 млрд 900 млн долларов. Показатель компании Intel вырастет на 1%, составив 70,6 млрд долларов, что является рекордной отметкой. Это даёт повод для предположений о том, что американский производитель впервые за три года возглавит мировой рынок полупроводников. Продажи Samsung Electronics в данном секторе по итогам года составят 63,1 млрд долларов, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году. В докладе IC Insights сообщается, что в этом году на рынке динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и шлеш-памятью NAND ожидается спад. На этом фоне у основных производителей данной продукции, среди которых Samsung Electronics, SK Hynix, Micron, Toshiba, ожидается снижение продаж на 20%.