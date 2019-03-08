Кан Гён Хва: Часть микропыли действительно поступает в РК из Китая

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Часть микропыли действительно поступает в РК из Китая. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва на встрече с журналистами после семинара, посвящённого оценке саммита КНДР и США в Ханое, комментируя высказывание официального представителя МИД КНР Лу Кана, который отверг причастность Китая к обострению проблемы микропыли. Глава южнокорейского МИД напомнила, что в прошлом году состоялась встреча министров экологии РК и Китая, на которой были затронуты совместные меры по решению проблемы микропыли.