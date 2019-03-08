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Кан Гён Хва: Часть микропыли действительно поступает в РК из Китая

Write: 2019-03-08 15:05:46Update: 2019-03-08 15:47:46

Кан Гён Хва: Часть микропыли действительно поступает в РК из Китая

Photo : YONHAP News

Часть микропыли действительно поступает в РК из Китая. Об этом заявила  министр иностранных дел РК Кан Гён Хва на встрече с журналистами после семинара, посвящённого оценке саммита КНДР и США в Ханое, комментируя  высказывание официального представителя МИД КНР Лу Кана, который отверг причастность Китая к обострению проблемы микропыли. Глава южнокорейского МИД напомнила, что в прошлом году состоялась встреча министров экологии РК и Китая, на которой были затронуты совместные меры по решению проблемы микропыли. 
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