Дональд Трамп разочарован активностью на ракетном полигоне Сохэ

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7 марта президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал «некоторое разочарование» активностью на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. Однако его высказывание отличалось от сделанного накануне. Если 6 марта он сказал, что «будет очень сильно разочарован» в северокорейском лидере, если данные сообщения подтвердятся, то в четверг он сказал, что «немного разочарован». При этом он заявил, что сообщит кое-что через год, не уточнив о чём конкретно идёт речь. Можно лишь предположить, что это касается предстоящих в марте 2020 года президентских выборов. Дональд Трамп намерен принять в них участие, а северокорейская проблема не может не играть в этом свою роль. Между тем, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проявил более сдержанную позицию. В интервью Fox News он заявил, что не может что-либо комментировать в нынешней ситуации.