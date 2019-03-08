В 2018 году объём прямых иностранных инвестиций в РК достиг рекорда

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В 2018 году объём прямых иностранных инвестиций в РК вырос четвёртый год подряд, достигнув рекордной отметки. По данным министерства планирования и финансов, показатель за 2018 год вырос на 11,6% в годовом исчислении, составив 49 млрд 780 млн долларов. Это самая большая сумма с 1980 года, когда начался сбор соответствующей статистики. 32,9% инвестиций из-за рубежа пришлись на производственную отрасль РК. Далее следуют финансовая и страховая сфера – 32,6%, рынок недвижимости – 10,2%. Больше всего инвестиций поступило из стран Азии, Европы и Северной Америки.