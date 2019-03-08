Правящие и оппозиционные силы РК принимают меры к решению проблемы микропыли

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Правящие и оппозиционные силы РК договорились рассмотреть и принять 13 законопроектов, касающихся решения проблемы микропыли. Заявление по этому поводу подписали 7 марта председатели политсоветов правящей Демократической партии Тобуро Чо Чжон Сик, оппозиционных партий Свободная Корея - Чо Ён Ги и Справедливого будущего - Квон Ын Хи. В первую очередь стороны решили принять поправки к закону о стихийных бедствиях и безопасности, которые относят микропыль к категории стихийных бедствий. Принято также решение провести сбор мнений экспертов. Кроме того, будут приняты поправки к закону о промышленной безопасности с целью смягчения ограничений на применение природного газа. Будут обсуждены поправки к закону о качестве воздуха в помещениях, закону о защите атмосферы, а также к специальному закону об улучшении качества воздуха в столичном регионе. Кроме того, решено изменить закон о здоровье детей, чтобы установить в школах сенсоры микропыли и воздухоочистители.