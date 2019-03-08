Президент РК поддержал участников Специальных Олимпийских игр в Абу-Даби

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал граждан страны поддержать южнокорейскую сборную, принимающую участие в Специальных Олимпийских играх для спортсменов с особыми потребностями и ограниченными возможностями, которые будут проходить с 14 по 21 марта. 8 марта на своей странице в Twitter он написал: «наши спортсмены трудились как никто другой для того, чтобы получить возможность участвовать в Олимпиаде». Глава государства отметил усилия родителей, наставников спортсменов, волонтёров и самих спортсменов, поблагодарив их. В Абу-Даби для участия в Специальной Олимпиаде отправилась сборная РК в составе 159 человек.