КНДР критикует южнокорейско-американские учения «Тонмэн»

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7 марта агентство ЦТАК подвергло критике новые совместные южнокорейско-американские учения «Тонмэн», назвав их нарушением межкорейских деклараций и совместных заявлений КНДР и США. Указывается, что эти учения являются прямым вызовом миру на Корейском полуострове и надеждам всего мира на безопасность. В министерстве обороны РК заявили, что учения «Тонмэн» не противоречат межкорейским договорённостям в военной области от 19 сентября. 8 марта на пресс-конференции заместитель официального представителя оборонного ведомства Но Чжэ Чхон заявил, что данные учения носят оборонительный характер и проводятся в командно-штабном формате. Он также добавил, что РК тщательно выполняет договорённости в военной области от 19 сентября.