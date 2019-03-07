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Ночью 10 марта президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Бруней. Южнокорейский президент посещает эту страну с государственным визитом впервые за последние 19 лет. 11 марта состоятся его переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, в ходе которых будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества. Учитывая, что Бруней поддерживает дипломатические отношения с КНДР, могут быть затронуты также вопросы совместного участия РК и Брунея в установлении мирного режима на Корейском полуострове. Цель визита южнокорейского лидера состоит в активизации «новой южной политики» и налаживании сотрудничества со странами АСЕАН в нормализации ситуации на Корейском полуострове. Перед вылетом в Бруней Мун Чжэ Ин заявил, что «будущее за Азией». Во вторник южнокорейский лидер отправится с двухдневным государственным визитом в Малайзию, после чего посетит Камбоджу. Все три страны являются членами АСЕАН.