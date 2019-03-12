Джон Болтон: США продолжают постоянное наблюдение за КНДР

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Американская администрация не станет заниматься спекуляциями по поводу возможной подготовки КНДР к проведению в ближайшее время ракетного пуска, полагаясь на данные, поступающие с разведывательных спутников. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя сообщения СМИ, которые, со ссылкой на снимки с коммерческих спутников, утверждали о подготовке КНДР к проведению в ближайшее время ракетного пуска. Он отметил, что США наблюдают за Северной Кореей постоянно. Ему также был задан вопрос, было ли известно Белому дому о том, что активность на полигоне наблюдалась ещё до второго саммита КНДР-США. Джон Болтон в ответ лишь отметил, что Дональд Трамп сохраняет высокую уверенность в отношениях с северокорейским лидером Ким Чон Ыном.