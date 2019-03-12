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В период с 1 по 10 марта южнокорейский экспорт сократился на 19.1% в годовом исчислении, составив 11 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Таможенного управления. Экспорт полупроводников снизился на 29,7%, нефтепродуктов - на 39%, морских судов - на 9,7%, средств беспроводной связи - на 4,1%. Одновременно поставки за рубеж бытовых товаров выросли на 7,4%, а автомобилей - на 5,2%. Экспорт в Китай снизился на 23,9%. Сократились также поставки в США, ЕС, Вьетнам, Японию и страны Ближнего Востока. Южнокорейский экспорт впервые с июля 2016 года демонстрирует спад три месяца подряд. Импорт за первые десять дней марта сократился на 15,4%, составив 11,6 млрд долларов. Таким образом, в торговом балансе страны отмечен дефицит в 640 млн долларов.