Месячная зарплата 2,5 тыс. южнокорейцев превышает 100 млн вон

2,5 тыс. жителей РК получают зарплату, превышающую 100 млн вон или 88.200 долларов в месяц. Об этом свидетельствуют данные о взносах по государственной медицинской страховке. По состоянию на декабрь прошлого года 2.495 граждан выплачивали в среднем 3 млн 100 тыс. вон или 2.734 доллара в качестве страховых взносов в месяц. В основном они занимают высокие должности в крупных компаниях или входят в состав руководства. На них приходится 0,014% от 16,9 млн граждан, имеющих государственную медицинскую страховку.