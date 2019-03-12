KDI: Южнокорейская экономика испытывает спад

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Южнокорейская экономика испытывает спад на фоне ухудшения показателей экспорта и инвестиций. Об этом говорится в мартовском докладе Корейского института развития (KDI), опубликованном в понедельник. Отмечается, в частности, что в период выходных по случаю Нового года по лунному календарю в стране наблюдался рост розничных продаж. Однако в целом в экспортной отрасли и в сфере инвестиций зафиксировано ухудшение показателей. Так, в январе инвестиции в производственные мощности сократились на 16,6%, а в строительство – на 11,8% в годовом исчислении. В феврале экспорт полупроводников и нефтепродуктов снизился на 11,1%. В этой связи отмечено замедление темпов роста производства в обрабатывающей и строительной отраслях, а также ухудшение ситуации на рынке труда.