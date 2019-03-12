Продажи на автомобильном рынке РК сокращаются три года подряд

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В течение последних трёх лет на южнокорейском автомобильном рынке снижается активность среди покупателей в возрасте от 30 до 39 лет, которые традиционно являются основой рынка. При этом растёт спрос на импортные машины. По данным Корейской ассоциации автопроизводителей и Корейской ассоциации импортёров и дистрибьютеров автомобилей, в прошлом году новые автомобили приобрели 265.296 представителей вышеуказанной возрастной группы. Из них 57.542 человека купили импортные автомобили. То есть, каждый пятый покупатель среднего возраста сделал выбор в пользу зарубежной марки. В прошлом году в стране зарегистрированы в целом 1 млн 116 тыс. 851 новый автомобиль. Это на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, данный показатель снижается с 2015 года.