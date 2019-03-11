Лидеры РК и Брунея договорились активизировать экономическое сотрудничество

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РК и Бруней расширят сотрудничество в сферах энергетики и новых технологий. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся в понедельник в Бандар-Сери-Бегаване переговоров президента РК Мун Чжэ Ина и султана Брунея Хассанала Болкиаха. Достигнута также договорённость об активизации сотрудничества в областях интеллектуальной собственности, науки и техники, о создании усилиями двух стран новых двигателей роста. Для того, чтобы способствовать росту людских обменов, лидеры РК и Брунея договорились об увеличении количества прямых авиарейсов между двумя странами с нынешних трёх до четырёх в неделю. Южнокорейский лидер выразил благодарность Брунею за активную поддержку сотрудничества между РК и АСЕАН, в частности, за усилия в подготовке специального саммита РК-АСЕАН, который состоится в этом году в Сеуле. Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность участия стран АСЕАН, которые имеют дипломатические отношения с Пхеньяном в решении северокорейской ядерной проблемы. Двусторонняя торговля между РК и АСЕАН достигла в прошлом году 160 млрд долларов. В соответствии с «новой южной политикой Сеула эта сумма должна увеличиться к 2020 году до 200 млрд долларов. РК импортирует из Брунея более 1 млн тонн сжиженного природного газа в год.