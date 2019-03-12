Расходы граждан РК на образование и развлечения увеличились

В прошлом году в РК значительно выросли расходы граждан на развлечения и образование. По данным Национального статистического управления и Банка Кореи, расходы на образование выросли на 3,2% в годовом исчислении, составив 42 трлн 247 млрд 900 млн вон или 37 млрд 255 млн 600 тыс. долларов. Это самый высокий рост с 2011 года. Причина состоит в быстром увеличении рынка образования для совершеннолетних. То есть, после введения системы 52-часовой рабочей недели в июле прошлого года сократилась длительность работы сверхурочно, что обеспечило больше свободного времени для граждан, которые после работы посещают учреждения культуры или получают дополнительное образование. Расходы на развлечения выросли на 4,6%, составив 67 трлн 235 млрд 700 млн вон или 59 млрд 290 млн долларов.