Доля смартфонов со складывающимся экраном составит лишь 0,1% мирового рынка мобильных телефонов

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Компания Samsung Electronics открыла новый сегмент рынка мобильных телефонов, представив смартфон со складывающимся экраном Galaxy Fold. Однако, по прогнозам, в этом году доля таких гаджетов составит лишь 0,1% рынка.Как сообщило агентство WitsView, смартфоны со складывающимся экраном пока находятся на стадии изучения реакции рынка и выработки оптимального дизайна. Если производителям удастся значительно снизить затраты на создание экранов, то к 2021 году доля таких гаджетов на рынке составит 1%, а к 2022 году может достичь 3,4%. Поскольку Samsung Electronics полагается на экраны собственного производства, беспокоиться за их поставки не приходится. Китайский конкурент Huawei, также показавший смартфон со складывающимся экраном, зависит от разных поставщиков. Учитывая уровень технологий и производства, возможно, что объём выпуска новых смартфонов будет ограничен.