РК и США обсуждают вывод из-под американских санкций контактов разделённых семей в формате видеоконференции

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Представители РК и США находятся на завершающей стадии обсуждения вопроса о выводе из-под американских санкций проведение встреч в режиме видеоконференций разделённых семей Юга и Севера. Речь идёт о необходимости отправки в КНДР специального оборудования, необходимого для проведения встреч. Об этом 11 марта в ходе очередного брифинга заявил представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён. По его словам, после завершения этой процедуры РК приступит к обсуждению дальнейших действий с КНДР. На вопрос о том, идёт ли речь о том же списке грузов, что и в случае с выводом из-под санкций СБ ООН, Пэк Тхэ Хён заявил, что сейчас не самый подходящий момент для оглашения данной информации. По его словам, подробности будут озвучены после завершения переговоров.