Лидер КНДР принял участие в выборах в Верховное народное собрание

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10 марта председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын, недавно вернувшийся из Вьетнама, принял участие в выборах в Верховное народное собрание 14-го созыва. Он проголосовал на избирательном участке в Политехническом институте имени Ким Чхэка. Ким Чон Ын поговорил с ректором института, который является одним из кандидатов, призвав его приложить усилия для развития науки, образования и экономики. Пять лет назад на выборах в Верховное народное собрание 13-го созыва северокорейский лидер отдал свой голос представителю военных кругов, отметив важность укрепления «революционных вооружённых сил». Таким образом, Ким Чон Ын подтвердил направленность политики в сторону развития социалистической экономики.