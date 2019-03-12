Правительство РК планирует развивать межкорейские обмены в сфере культуры, спорта и туризма

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Правительство РК приняло решение об активизации межкорейских обменов. 11 марта в министерстве культуры, спорта и туризма представили рабочий план на 2019 год с соответствующим содержанием. С этого года запланировано совместное участие единой сборной в квалификационных соревнованиях по баскетболу среди женщин, хоккею среди женщин, дзюдо и гребле на байдарках и каноэ для получения путёвки на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Кроме того, Национальный олимпийский комитет Кореи, мэрия Сеула и другие заинтересованные ведомства начнут подготовку к совместному с Севером участию в конкурсе на получение права на проведение летней Олимпиады 2032 года. Кроме того, план подразумевает продолжение дружеских обменов Юга и Севера, в том числе, организацию совместных концертов, участие северокорейских спортсменов в международных соревнованиях, которые будут проходить в РК. Южнокорейские власти намерены продолжать сотрудничество в проектах создания большого словаря корейского языка, раскопок на территории дворца Манвольдэ в северокорейском Кэсоне.