В Сеуле прошла массовая встреча фанатов «Бантхан сонёндан» (BTS)

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10 марта в Сеуле прошла встреча фанатов южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS). В мероприятии под названием «Run ARMY in Аction», состоявшемся на Сеульской площади перед зданием мэрии, приняли участие около 10 тыс. человек, продемонстрировав масштабы и слаженность фан-клуба ARMY. Нынешняя встреча проходила в рамках викторины ARMYPEDIA, начатой «Бантхан сонёндан» на прошлой неделе. Участники смотрели выступление группы на большом экране, решали задачи викторины и наслаждались свободным временем. Подобные мероприятия с участием фанатов разных групп вполне могут стать новым трендом среди молодёжи, увлечённой звёздами К-РОР.