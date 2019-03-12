В феврале судостроители РК заняли первое место по объёму заказов

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В феврале южнокорейские судостроители сумели вернуть себе первенство по объёму заказов, обойдя китайских конкурентов. По данным агентства Clarksons, в феврале мировые судостроители получили заказы на строительство судов общим дедвейтом 700 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT) или 15 судов. На РК пришлись 90% или 630 тыс. CGT или 8 судов. Китай получил заказы на 20 тыс. CGT (одно судно). На третьем месте Япония – 10 тыс. CGT – одно судно. По накопленному с начала года объёму заказов лидером является Китай, доля которого составила 41%. Далее следует РК – 40%, Италия – 8%, Япония – 7%. Напомним, что по итогам прошлого года РК сумела впервые за последние семь лет вернуть первое место с показателем 12 млн 630 тыс. CGT.