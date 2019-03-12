Завершилось первое судебное слушание по делу экс-президента РК Чон Ду Хвана

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В окружном суде Кванчжу завершилось первое судебное слушание по делу 88-летнего Чон Ду Хвана, который с 1980 по 1988 год был президентом РК. Он обвиняется в клевете на жертв демократического движения в городе Кванчжу в мае 1980 года. Чон Ду Хван в своих мемуарах назвал «лжецом» ныне покойного католического священника Чо Пио, который утверждал, что стал свидетелем расстрела с вертолётов участников «Движения за демократию 18 мая» в Кванчжу. Истцы, родственники Чо Пио, утверждают, что Чон Ду Хван причинил ущерб чести и достоинству священника. Представители экс-президента отвергли обвинение, заявив, что Чон Ду Хван писал мемуары на основе результатов расследования прокуратуры и архивов государственных органов. Прокуратура утверждала, что на основе результатов расследования специальной комиссии министерства обороны и данных государственного архива, записей следствия и общественных слушаний, а также показаний свидетелей были получены объективные доказательства того, что факт расстрела демонстрантов с вертолётов имел место. Это является подтверждением того, что Чон Ду Хван в своих мемуарах изложил заведомо ложные данные, тем самым причинив ущерб чести и достоинству священника. Слушание завершилось через 15 минут после начала. Следующее слушание назначено на 8 апреля. В случае признания Чон Ду Хвана виновным он может быть приговорён к двум годам тюремного заключения или штрафу в размере до 5 млн вон (4.400 долларов). В 1996 году Чон Ду Хван был приговорён к смертной казни за государственную измену и взяточничество. Затем Верховный суд заменил приговор пожизненным заключением, однако год спустя он был помилован указом президента.