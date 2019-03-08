Южнокорейско-американские учения «19-1 Тонмэн» завершились

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12 марта на юге Корейского полуострова завершились совместные южнокорейско-американские учения «19-1 Тонмэн», которые проводились с 4 марта. Они пришли на замену прежним командно-штабным учениям Key Resolve, проводившимся в формате компьютерной симуляции. С южнокорейской стороны в учениях принимали участие министерство обороны, объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил, командование сухопутных, военно-морских и воздушных сил страны, а со стороны США - командование американским контингентом на Корейском полуострове и Тихоокеанское командование. Как и Key Resolve, «19-1 Тонмэн» проходили в командно-штабном формате. Если в первом случае учения делились на две части – оборона и контрнаступление, то на этот раз отрабатывались только меры отражения нападения условного противника. Длительность учений также была сокращена с двух до одной недели. Действия по контрнаступлению решено обыграть в виде обсуждения тактики «ROC-Drill», которое состоится позже. Между тем, учения «19-2 Тонмэн», которые заменяют командно-штабные Freedom Guardian, ранее ежегодно проводившиеся в августе, намечены на вторую половину года.