Стивен Бигэн: США и КНДР продолжают диалог

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США очень серьёзно относятся к ситуации вокруг ракетного полигона Сохэ в районе Тончхан-ни на северо-западе КНДР, продолжая внимательно наблюдать за развитием событий. Об этом заявил спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, выступая 11 марта в Вашингтоне на конференции по ядерной политике, организованной Фондом Карнеги за международный мир. Бигэн также потребовал от КНДР дать обещание ликвидировать оружие массового уничтожения. Такая позиция схожа по характеру с недавним заявлением помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который потребовал от Севера продолжить диалог, не исключив возможности заключения «большой сделки». Бигэн также не исключил необходимости определения чётких позиций по северокорейской оружейной программе, отметив сохранение разных взглядов по ядерному комплексу Ёнбён между КНДР и США. Он заявил, что Вашингтон продолжает диалог с Пхеньяном в достижении полной и подконтрольной денуклеаризации Севера. Высказывание Стивена Бигэна можно расценить как выражение позиции о неприемлемости варианта поэтапного отказа от ядерного оружия и постепенного смягчения санкционного давления, на котором настаивает северокорейское руководство.