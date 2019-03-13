В Сеуле вновь объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли

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12 марта в 8 часов утра в Сеуле было объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли в воздухе. В столичной мэрии призвали детей, пожилых людей и граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, воздержаться от нахождения вне помещений. В случае выхода на открытый воздух гражданам рекомендуется использовать защитные маски, а детским садам и школам первой ступени отказаться от мероприятий вне помещений. В 25-ти муниципальных округах Сеула средняя концентрация микропыли составила 85 микрограммов на кубометр. Предупреждение объявляется, если показатель в течение двух часов превышает отметку в 75 микрограммов.