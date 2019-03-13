МВФ: В РК слишком быстрые темпы повышения МРОТ

Photo : YONHAP News

В РК слишком быстрые темпы повышения минимального размера оплаты труда при недостаточной гибкости рынка труда и обеспечения производительности новых компаний путём финансирования рабочих мест. Об этом заявил глава консультативной миссии МВФ Тархан Фейзиоглу в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле встречи с вице-премьером по вопросам экономики, министром планирования и финансов Хон Нам Ги. Миссия МВФ также указала, что РК, имеющая ряд внешних и внутренних рисков, должна обеспечить потенциал дальнейшего роста с помощью активной финансовой и денежно-кредитной политики. Хон Нам Ги выразил понимание опасений МВФ, заявив, что правительство выполнит рекомендации. Миссия МВФ проводит ежегодные консультации с южнокорейским правительством с 27 февраля по 12 марта.