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Корея: Юг-Север

«Уриминчжоккири»: КНДР сохраняет приверженность денуклеаризации

Write: 2019-03-12 10:32:20Update: 2019-03-12 10:35:58

«Уриминчжоккири»: КНДР сохраняет приверженность денуклеаризации

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ подтвердили стремление правительства страны к денуклеаризации.  12 марта пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» опубликовал статью, в которой говорится: «Наша непоколебимая позиция состоит в стремлении создать новые отношения с США в соответствии с требованиями новой эпохи, обеспечить формат крепкого мира на Корейском полуострове, а также достичь полной денуклеаризации». Относительно итогов северокорейско-американского саммита в Ханое отмечается решимость продолжать продуктивный диалог  с целью разрешения проблем, затронутых в ходе саммита. Другой пропагандистский орган «Чосоный оныль» также представил статью с аналогичным содержанием, а газета «Тхониль синбо» высоко оценила результаты второго саммита КНДР и США, указав, что стороны пообещали продолжить контакты. 
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