«Уриминчжоккири»: КНДР сохраняет приверженность денуклеаризации

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Северокорейские СМИ подтвердили стремление правительства страны к денуклеаризации. 12 марта пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» опубликовал статью, в которой говорится: «Наша непоколебимая позиция состоит в стремлении создать новые отношения с США в соответствии с требованиями новой эпохи, обеспечить формат крепкого мира на Корейском полуострове, а также достичь полной денуклеаризации». Относительно итогов северокорейско-американского саммита в Ханое отмечается решимость продолжать продуктивный диалог с целью разрешения проблем, затронутых в ходе саммита. Другой пропагандистский орган «Чосоный оныль» также представил статью с аналогичным содержанием, а газета «Тхониль синбо» высоко оценила результаты второго саммита КНДР и США, указав, что стороны пообещали продолжить контакты.