Чон Ый Ён и Джон Болтон обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР

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11 марта начальник отдела национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили по телефону активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни и другие вопросы, связанные с КНДР. Предполагается, что Чон Ый Ён затронул направления дальнейших действий по урегулированию ситуации вокруг полигона, а также в связи с результатами второго северокорейско-американского саммита в Ханое. В администрации президента РК сообщили, что Сеул и Вашингтон продолжают тесные контакты на уровне советов национальной безопасности.