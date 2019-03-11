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12 марта президент РК Мун Чжэ Ин завершил визит в Бруней и отправился в Малайзию. Во второй половине дня он прибудет в Куала-Лумпур, где посетит выставку корейской культурной волны Халлю и индустрии халяль, встретится с местной корейской диаспорой. В выставке принимают участие 23 компании, которые представляют 150 контентов корейской культурной волны Халлю, а также звёзды К-РОР Ха Чжи Вон и Ли Сон Гён. Ранее, 8 марта, советник президента по вопросам экономики Юн Чжон Вон заявил, что Малайзия является активным участником мирового рынка продуктов халяль, объём которого достигает 2 трлн долларов. Кроме того, в этой стране наблюдается самый высокий в Азии уровень популярности южнокорейских культурных контентов. 13 марта южнокорейский лидер проведёт встречу с королём Малайзии Тенгку Абдуллой и премьер-министром Махатхиром Мохамадом. Главы двух стран примут участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании, а затем представят совместное заявление для прессы. 14 марта Мун Чжэ Ин примет участие в бизнес-форуме РК и Малайзии, после чего отправится в Камбоджу – последний пункт в программе его визита в три азиатские страны.