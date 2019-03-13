Экспорт малых и средних компаний РК достиг рекордной отметки

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В прошлом году экспорт малых и средних предприятий РК достиг рекордной отметки в 108 млрд 700 млн долларов. Об этом сообщили 12 марта в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса, ссылаясь на результаты анализа данных Таможенного управления. Наибольший показатель зафиксирован относительно продукции из пластика – 5 млрд 100 млн долларов. Поставки за рубеж косметики выросли на 25% в годовом исчислении, составив 4 млрд 600 млн долларов. Особый рост показателя отмечен относительно рынков России и Китая. В итоге данный сектор экспорта, впервые обошёл автозапчасти, заняв вторую позицию. Между тем, экспорт полупроводников сократился на 5,4%, составив 2 млрд 700 млн долларов. Это объясняется снижением продаж южнокорейских смартфонов на китайском рынке и усилением конкуренции с китайскими производителями полупроводников. Поставки автозапчастей снизились на 8,5%, составив 4 млрд 300 млн долларов. Наибольший объём экспорта малого и среднего бизнеса пришёлся на Китай – 11,2%. Далее следуют США, Вьетнам и Япония.