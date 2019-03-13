РК - второй по объёмам импортёр американской нефти

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В прошлом году РК заняла второе место по объёму импорта американской нефти, обойдя Китай. Об этом сообщила аналитическая компания Standard & Poor's Global Platts, ссылаясь на статистику Управления по энергетической информации США (EIA). На первом месте Канада. Среднесуточный объём южнокорейского импорта нефти из США составил 236 тыс. баррелей. Данный показатель немного увеличился, что объясняется снижением стоимости американской нефти и удорожанием данного товара на Ближнем Востоке. Закупка Китаем нефти из США была значительно сокращена на фоне торговых споров двух стран.