В Международной выставке цветов в Кояне примут участие 355 компаний

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В крупнейшей в стране Международной выставке цветов, которая будет проходить с 26 апреля по 12 мая в городе Кояне провинции Кёнгидо, примут участие 355 компаний из 30 стран мира, а также 15 иностранных профильных госучреждений. Азиатский союз организаторов цветочных выставок, в который входят Тайвань, Сингапур, Индонезия и другие, намерен провести конференцию в рамках выставки в Кояне. Завершено формирование ста команд из числа жителей Кояна, которые примут участие в мероприятии «Garden Show». Сама выставка будет проходить в Озёрном парке района Ильсан города Кояна и в районе Цветочной отрасли Вондан.