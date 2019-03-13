Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Малайзию

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12 марта президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в Малайзию, завершив трёхдневный визит в Бруней. В программе первого дня визита – посещение выставки корейской культурной волны Халлю и индустрии халяль, встреча с местной корейской диаспорой. В выставке принимают участие 23 компании, которые представляют 150 контентов корейской культурной волны Халлю, звёзды К-РОР Ха Чжи Вон и Ли Сон Гён. Официальная часть визита состоится 13 марта, когда южнокорейский лидер встретится с королём Малайзии Тенгку Абдуллой и премьер-министром Махатхиром Мохамадом. Главы двух стран примут участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании, а затем представят совместное заявление для прессы. 14 марта Мун Чжэ Ин примет участие в южнокорейско-малайзийском бизнес-форуме, после чего отправится в Камбоджу – последний пункт в программе его визита в три азиатские страны.