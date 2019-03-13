РК будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международных санкций

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В министерстве по делам воссоединения РК сообщили о планах расширения формата контактов разделённых семей Юга и Севера, ка также по восстановлению места проведения встреч в КНДР. Также решено в рамках антисеверокорейских санкций принято в рамках подготовки к возобновлению туристических поездока в северокорейские горы Кымгансан и работы Кэсонского индустриального комплекса. Об этом 12 марта сообщил представитель министерства Чхон Хэ Сон, выступив на брифинге по рабочему докладу на 2019 год. По его словам, в этом году правительство намерено подготовить фундамент для мирного сосуществования и процветания двух Корей через развитие устойчивых межкорейских отношений. Озвучено намерение развивать проекты сотрудничества пол соединению железных и автомобильных дорог в виде создания базового плана и проектирования, а также в сфере авиасообщения, проложив международные маршруты над Восточным и Жёлтыми морями. Данный план будет доработан после сбора общественного мнения.