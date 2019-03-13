В РК проверяют безопасность самолётов Boeing 737 MAX8

Photo : KBS News

Министерство сухопутных территорий и транспорта РК приступило к экстренной проверке безопасности самолётов Boeing 737 MAX8 авиакомпании Eastar Jet. Для проведения проверки министерство направило группу экспертов из четырёх человек. Они изучают ситуацию с техническим обслуживанием и фактическим применением самолётов данного типа. Большое внимание уделяется управлению хвостовым стабилизатором. Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать систему работы хвостового стабилизатора лайнеров 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после катастрофы в Эфиопии. Это связано с вероятностью резкого падения самолёта в случае возникновения ошибок в работе сенсоров, которые приводят к сбоям в данной конструкции. 29 октября прошлого и 10 марта этого года разбились Boeing 737 MAX8 индонезийской авиакомпании Lion Air и эфиопской Ethiopian Airlines. В обоих случаях самолёты сразу после взлёта неоднократно резко набирали высоту и снижались. В декабре прошлого года южнокорейская Eastar Jet первой среди отечественных авиаперевозчиков приобрела два лайнера данного типа. Они используются на международных маршрутах в Японию, Таиланд и Вьетнам. В этом году Korean Air Lines и T'way Air намерены закупить около 30 самолётов Boeing 737 MAX8. В следующем году Jeju Air планирует приобрести 50 самолётов этой же модели. Точные причины двух катастроф пока не озвучены. Министерство сухопутных территорий и транспорта РК намерено приостановить полёты лайнеров данного типа в случае выявления неполадок.