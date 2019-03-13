В РК растут расходы на частное образование

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В прошлом году расходы южнокорейцев на частное образование составили 19,5 трлн вон или 17 млрд 300 млн долларов. Это 1/3 бюджетных расходов на образование. Такие данные представлены министерством образования и Национальным статистическим управлением. Этот показатель на 4,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя сумма расходов на одного человека выросла на 7%, составив 257 долларов в месяц. Наибольший рост отмечен в отношении учеников школ высшей ступени. Показатель вырос на 12,8%, составив 284 доллара. В министерстве полагают, что это связано со сложностью процедуры приёма абитуриентов в вузы страны. В министерстве также обнародовали меры по стабилизации стоимости обучения в частных образовательных учреждениях. В первую очередь власти сделают систему поступления в вузы более прозрачной и доступной, что позволит ученикам выпускных классов сократить расходы на дополнительное образование. Решено также расширить систему оказания помощи в учёбе ученикам младших классов. Профильные органы будут осуществлять контроль за стоимостью услуг частных образовательных центров, которая растёт быстрее темпов инфляции.