Оппозиция критикует правительство Мун Чжэ Ина

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12 марта лидер парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея На Гён Вон выступила с речью в Национальном собрании, подвергнув резкой критике правительство Мун Чжэ Ина. Она, в частности, назвала неконституционной экономическую политику действующей администрации, а политику в сфере безопасности «опасной азартной игрой». Это было её первое выступление перед фракциями крупных партий после вступления в должность председателя партии Свободная Корея. Она заявила, что экономическая политика правительства Мун Чжэ Ина является «разбазариванием бюджета» и возрождением «политики социализма». По её словам, искусственное вмешательство правительства в рыночный порядок привело к отрицательным последствиям на рынке труда, в сферах доходов и распределения благ. Она предложила в качестве решения сложившейся ситуации провести «круглый стол» по преодолению экономического кризиса. На Гён Вон также потребовала смены курса в сферах внешней политики и безопасности, указав, что второй саммит КНДР и США в Ханое показал отсутствие у Пхеньяна стремления к денуклеаризации. На Гён Вон позволила себе неосторожное выражение в отношении Мун Чжэ Ина, сравнив его с пресс-секретарём Ким Чон Ына. Это вызвало жёсткий протест депутатов от правящей партии. Выступление На Гён Вон было приостановлено на 20 минут, в течение которых между членами фракций правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционной партии Свободная Корея разгорелся скандал.