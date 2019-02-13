Рост занятости в РК в феврале – максимальный за последние 13 месяцев

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По состоянию на конец февраля численность занятого населения РК составила 26 млн 346 тыс. человек, что на 263 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом управлении РК. Таким образом, рост занятости в годовом исчислении оказался максимальным с января прошлого года, когда он составил 334 тыс. человек. В сфере здравоохранения и социального обеспечения создано 237 тыс. рабочих мест, а в области информационно-коммуникационных технологий – 72 тыс. Одновременно в промышленном производстве создано на 150 тыс. рабочих мест меньше, а в оптовой и розничной торговле – на 60 тыс. меньше, чем год назад. Уровень безработицы составил в прошлом месяце 4,7% трудоспособного населения, что является максимальным показателем с февраля 2017 года. При этом безработица среди молодёжи до 30 лет составила 9,5%, сократившись на 0,3% по сравнению с прошлым годом.