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Политика

Правительство РК следит за действиями Японии в области пошлин

Write: 2019-03-13 10:18:50Update: 2019-03-13 17:59:54

Правительство РК следит за действиями Японии в области пошлин

Photo : KBS News

Правительство РК внимательно следит за действиями японской стороны в области пошлин на товары южнокорейского производства в свете судебного решения о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониализма. Об этом заявил 12 марта на брифинге в Сеуле представитель МИД РК Ким Ин Чхоль. По его словам,  Сеул взаимодействует с Токио по различным каналам, призывая подходить  к ситуации вокруг судебного решения о компенсациях более сдержанно. О возможности повышения пошлин на южнокорейскую продукцию сообщили японские СМИ. Кроме того, появилась информация о том, что Сеул и Токио готовятся провести встречу представителей сторон для обсуждения проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации. 
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