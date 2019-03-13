Правительство РК следит за действиями Японии в области пошлин

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Правительство РК внимательно следит за действиями японской стороны в области пошлин на товары южнокорейского производства в свете судебного решения о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониализма. Об этом заявил 12 марта на брифинге в Сеуле представитель МИД РК Ким Ин Чхоль. По его словам, Сеул взаимодействует с Токио по различным каналам, призывая подходить к ситуации вокруг судебного решения о компенсациях более сдержанно. О возможности повышения пошлин на южнокорейскую продукцию сообщили японские СМИ. Кроме того, появилась информация о том, что Сеул и Токио готовятся провести встречу представителей сторон для обсуждения проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации.