Заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР состоится 14 марта

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14 марта в Вашингтоне состоится заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в межкорейских отношениях и отношениях между КНДР и США. Южнокорейскую сторону будет представлять директор департамента по вопросам мира на Корейском полуострове Ли Дон Ёль и помощник госсекретаря США по северокорейским вопросам Алекс Вонг. Будут обсуждаться активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни и межкорейское экономическое сотрудничество, в том числе, возможность посещения южнокорейскими предпринимателями Кэсонского индустриального комплекса. Предыдущая встреча проходила в декабре прошлого года в Сеуле.